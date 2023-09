In Leichlingen 44-Jähriger Haaner bei Sturz mit dem Pedelec verletzt

Weil er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw offenbar zu spät gesehen hat, ist ein Pedelec-Fahrer aus Haan am Samstag, 16. September, gegen 19:20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Leichlingen schwer gestürzt. Der 44-Jährige hatte laut Polizei versucht, auszuweichen, war dabei allerdings zu Fall gekommen. Er trug leichte Verletzungen davon und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Über einen eventuell entstandenen materiellen Schaden ist nichts bekannt.