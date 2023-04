Am 14. Mai in Haan 40 Vereine machen bei Bürgerfest mit

Beim Bürgerfest am Sonntag, 14. Mai, präsentieren sich an gut 40 Ständen auf dem Neuen Markt die Haaner Vereine und politischen Fraktionen mit Informationen, Spielen, Aktionen und natürlich einer großen Auswahl an Speisen und Getränken. „Wir freuen uns, dass wir nun nach 2018 endlich wieder unser Bürgerfest feiern können“, sagt Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag. Die Organisation für das beliebte Bürgerfest läuft in vollem Gange. Bereits im vergangenen Oktober hat das Kulturamt mit den Planungen begonnen. „Wir freuen uns, dass so viele Vereine mitmachen.“ Mit dabei sind unter anderem verschiedene Sportvereine, die Närrische Zelle, Parteien und Institutionen wie ADFC, DLRG oder die Feuerwehr.