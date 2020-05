Straßenverkehr : Auto „aufs Dach gelegt“ und geflüchtet

Haan Ein 39-jähriger Autofahrer aus Krefeld soll nach Polizeiberichten bei einem Unfall am Montagabend mehrere 10.000 Euro Schaden verursacht haben. Er zerstörte unter anderem Gegenstände einer Baumschule und kam mit seinem Auto schließlich auf dem Dach zu liegen.

Erst beschädigte er mehrere Verkehrsschilder sowie Gegenstände einer Baumschule, dann überschlug sich der Skoda eines 39-jährigen Autofahrers und landete auf dem Dach. Keine Frage: Bei dem Verkehrsunfall am Montag, 25. Mai, in Haan mit anschließender Fahrerflucht hatte die Polizei einiges an Schäden zusammenzutragen..