36-Jähriger aus Haan verurteilt : Missbrauch führt für viele Jahre ins Gefängnis

Haan Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagte 36-jährige Mann aus Haan, der zuletzt in Wülfrath lebte, muss für acht Jahre und sechs Monate in Haft.

„Leider konnte sie sich in dieser Zeit niemandem anvertrauen“, sprach der Vorsitzende Richter über das, was danach geschah: Das Mädchen kam zurück in die Wohnung von Mutter und Stiefvater, der Missbrauch ging weiter. Der Angeklagte habe nicht nur Sex mit dem Kind, sondern auch mit dessen Mutter gehabt. Anfangs habe das Mädchen noch vergeblich versucht, den Angeklagten wegzustoßen.