Konzertreihe in Haan : Fünf Haaner Orgelkonzerte bilden die Pandemie ab

Die Orgel in der Evangelischen Kirche Haan wird derzeit überarbeitet und neu gestimmt. Kantor Martin Honsberg freut sich darauf, wenn die Pfeifen in einigen Wochen wieder klingen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Verein Orgel Musik Haan hat die Planungen für den 35. Orgelzyklus abgeschlossen. In fünf Konzerten, die als Präsenzveranstaltungen geplant sind, soll die Pandemie mit all ihren Facetten abgebildet werden.

Auf eine Besonderheit im neuen Zyklus macht Vereinsvorsitzender Ali Halboos aufmerksam: „Da zu unserer üblichen Spielzeit am Sonntag um 16.30 Uhr ein Gottesdienst in der katholischen Kirche in Haan stattfindet, sind wir bei den dortigen Konzerten auf den Freitag um 19 Uhr ausgewichen.“ Dies betrifft die Konzerte am 14. und 28. Januar. Alle anderen Konzerte finden, wie gewohnt, an einem Sonntag statt.