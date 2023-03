Unfall im Gegenverkehr 31-Jährige bei Frontalzusammenstoß leicht verletzt

Hilden/Haan · Zwei entgegenkommende Fahrzeuge sind am Donnerstagnachmittag in einer Engstelle auf dem Ginsterweg in Haan frontal zusammengestoßen.

17.03.2023, 12:59 Uhr

Die Polizei nahm den Unfall auf. Foto: dpa/Carsten Rehder