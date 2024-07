Polizei kontrolliert in Haan „Spitzenreiter“ war 45 km/h zu schnell unterwegs

Als unrühmlicher „Tagesschnellster" raste ein Golf-Fahrer mit seinen 319 PS an der Messstelle vorbei und wurde mit 98 km/h „geblitzt". Nach dem Toleranzabzug von 3 km/h überschritt der Mann die zulässige Geschwindigkeit noch um 45 km/h, weshalb er ein Bußgeld in Höhe von 320 Euro zahlen muss, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot erhält.