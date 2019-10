Haan : 3000 Zigarettenkippen in der City gesammelt

Foto: dpa/Ralf Hirschberger Zigarettenstummel in einem Aschenbecher sind auch kein schöner Anblick, aber immerhin noch besser, als die Kippen später vom Pflaster abkratzen zu müssen.

Die Zahl klingt schier unfassbar – und doch haben freiwillige Helfer beim Dreck-weg-Tag exakt so viele Zigarettenkippen aufgehoben.

Eine Szene geht Sven Kübler vermutlich lange nicht mehr aus dem Kopf: Es war vorigen Samstag und der Vorsitzende de Arbeitsgemeinschaft Natur und Umwelt (AGNU) Haan versuchte gerade, in Höhe der Bushaltestelle Markt, weggeworfene Zigarettenkippen aus den Pflaster-Fugen zu kratzen, als jemand an ihm vorbei ging und eine Kippe auf den Boden schnippte.

Diese Szene beleuchtet relativ deutlich, wo die Problematik bei so manchem Müll-Ärger in der Stadt Haan liegt – gar nicht mal so sehr bei der Abfuhr, sondern beim gesellschaftlichen Verhalten aller.

In einem Schreiben an Haans Bürgermeisterin Bettina Warnecke bedankt sich Kübler jetzt ausdrücklich für den Aufruf zum Dreck-Weg-Tag am letzten Samstag. Dann kommentiert er seine Erfahrungen: Wie es sich anhand der vielen gesammelten Dinge und der vielen vollen Müllsäcken gezeigt habe, sei dieser Aufruf auch besonders nötig gewesen, stellt der Umweltschützer fest.

Die AGNU hatte sich für diesen Vormittag das Thema „Kippen“ vorgenommen – ein globales Problem hinsichtlich der Vergiftung des (Grund-) Wassers.

Die Bilanz ist erschreckend: „Trotz der Stadtreinigung nach der Kirmes haben acht Helfer in kurzer Zeit weit über 3000 Kippen nur im Bereich Kaiserstraße rund um die Bushaltestellen Markt gesammelt“, berichtet Kübler. Zuspruch erhielten die Sammler demnach von vielen Geschäftsinhabern, die sich auch über die Kippen und den Müll ärgern, die sie jeden Morgen vor dem Geschäft entfernen müssen.

Aus all dem zieht der AGNU-Chef folgende Schlüsse:

– Die Stadt Haan sollte mit der Rheinbahn Taschenascher anschaffen – gegebenenfalls mit beidseitiger Prägung Rheinbahn/Stadt Haan. Diese könnten über die Rheinbahn, die Stadt Haan aber auch über die Geschäfte in Haan vertrieben werden. „Sicher werden auch viele Unternehmen sich beteiligen, was wir aus dem großen Zuspruch zu unserer Aktion ableiten“, glaubt Kübler.

– Alle Gastronomiebetriebe sollen verpflichtet werden, außen permanente Ascher anzubringen. Vielfach würden auf den Tischen der Außengastronomie keine Ascher gestellt, heißt es in dem Bericht: „Am Becherhus (Unmengen von Kippen in den Spalten zwischen dem Kopfsteinpflaster!) und vor dem Imbiss Kaiser-/Turnstraße kann man sehen, dass es an Aschern mangelt!“