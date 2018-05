Haan: 30 Sekunden Handarbeit für die Hygiene

Haan Das St.-Josef-Krankenhaus Haan startet mit "Tag der sauberen Hände" die jährliche Aufklärungsreihe im Kplus-Verbund

Ein tüchtiger Spritzer Desinfektionsmittel füllt die hohle Handfläche. Dann reiben die Handflächen ineinander, auch mit verschränkten Fingern. Die Handgelenke werden benetzt, die Handfläche der einen reibt den Rücken der anderen Hand. Die Außenseite der verschränkten Finger reiben auf der gegenüberliegenden Handfläche und die Fingerkuppen kreisen in der gegenüberliegenden Handfläche. schließlich reibt der Daumen in der geschlossenen anderen Hand.

"Die richtige hygienische Händedesinfektion ist der einfachste und sicherste Weg, um die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden", betont Daniela Achenbach. Sie muss es als Hygienefachkraft am St.-Josef-Krankenhaus wissen. Der Kplus-Verbund hat sechs dieser speziell qualifizierten Mitarbeiter. Zusammen mit Lukas Burchartz von der Firma Schülke (Desinfektionsmittel-Herstelle, erklärt sie immer wieder die einzelnen Schritte und gibt nach dem Blick in die Black Box Tipps, die Handarbeit für die Hygiene zu verbessern. Mitarbeiter können an einem Quiz zum Thema teilnehmen. Unter den richtigen Lösungen werden drei Restaurant-Gutscheine über je 50 Euro verlost, die die Klinikleitung spendiert hat. "Die Handhygiene stand schon ziemlich früh auf dem Stundenplan", merkt Krankenpflegeschüler Kai Kablowski an, der im September mit der Ausbildung am Katholischen Bildungszentrum begonnen hat. Den Praxistest mit der Black Box fand er hilfreich.