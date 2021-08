Aus dem Polizeibericht : Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Haan Der 30-jährige Fahrer einer Harley-Davidson ist auf der Elberfelder Straße gegen einen VW Golf geprallt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der 21-jährige Autofahrer hatte links Abbiegen wollen.

Der 21-jährige Fahrer eines weißen Golf GTE war demnach auf der Elberfelder Straße in Richtung Wuppertal unterwegs und ordnete sich an der Ampel der Kreuzung auf der Linksabbiegespur ein, um auf die Gruitener Straße abzubiegen. Als die Ampel Grün anzeigte, fuhr er los und kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad der Marke Harley-Davidson .

Der 30-jährige Fahrer der Harley befand sich in Richtung Haan auf der Geradeausspur und wollte weiter geradeaus in Richtung Haan fahren. Durch den Aufprall wurde der Harley-Fahrer über die Motorhaube des Golf geschleudert und schwer verletzt. Er wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 21-jährige Golf-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 22.000 Euro, schätzt die Polizei.