2G in Haan-Gruiten : Gastronom kontrolliert Ordnungsamt-Mitarbeiter

Haan Der Servicemann eines Restaurants in Haan-Gruiten verlangte beim Einlass auch nach den Impfausweisen der Ordnungsamts-Mitarbeiter. Dann rückte auch noch die Polizei an.

Sowohl Polizei als auch Ordnungsamt bestätigten den Vorfall, der sich am 5. Dezember ereignete. „Es ist verständlich, dass die Regelung, dass theoretisch nicht immunisiertes Personal von Polizei oder Ordnungsamt 2 G-Kontrollen durchführen darf, auf den ersten Blick auf Unverständnis stößt“, räumte der stellvertretende Leiter des Haaner Ordnungsamtes, Rainer Skroblies, ein. „Dieses Personal unterliegt aber keiner Impfpflicht. Im Betrieb unterliegen sie – wie im Übrigen auch das Personal in der Gastronomie – nicht der 2G-, sondern der 3 G-Regel“, stellte er klar.

2G-Regeln in Solingen : Ordnungsdienst reagiert auf Kritik an Restaurant-Kontrollen

Der Kölner Rechtsanwalt Guido Theißen, der sich mit der Thematik befasst hat, verweist auf die Coronaschutzverordnung, wonach klar geregelt ist, dass alle die ein Restaurant betreten, einen Impfnachweis nachbringen müssen. Eine Ausnahme stellt die reine Essensabholung dar. Eine Ausnahme für Ordnungskräfte sieht Theißen nicht: „Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes erscheinen hier nur zu einer allgemeinen Kontrolle. Etwas anderes gilt nur dann, wenn „Tatsachen“ feststehen oder ein entsprechender begründeter Verdacht der Gefahr der Übertragung von Krankheiten besteht (§ 16 Infektionsschutzgesetz) oder Erkrankungen bereits festgestellt sind (§ 28 Infektionsschutzgesetz). Beide Voraussetzungen lagen hier eindeutig nicht vor. Im Grunde ist es wie bei einem Polizeibeamten, der Streife fährt. Auch dieser muss sich grundsätzlich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten und darf nur in dringend gebotenen und ausdrücklich gesetzlich geregelten Einsatzlagen hiervon abweichen (§ 35 StVO).“

Winter kritisiert zudem das Verhalten des Ordnungsamtes an diesem Abend, zumal schon eine Woche vor dem Vorfall die Stadt in seinem Restaurant stichprobenartig kontrolliert habe. Dabei sollen die Ordnungshüter (anderes Team) verständnisvoller reagiert und ihre Impfnachweise gezeigt haben. Auch seinem Restaurantleiter Jörg Habermann, der in seinem Job stets um Höflichkeit bemüht ist, geht es vornehmlich um einen respektvollen Umgang. Das habe er auch Ordnungsamtsleiter Rainer Skroblies und Bürgermeisterin Bettina Warnecke in einem Brief geschrieben – eine Antwort habe er noch nicht erhalten.