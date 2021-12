Coronazahlen am Samstag : 270 Infizierte in Hilden, 163 in Haan

Hilden/Haan Nach Angaben des Robert Koch-Instituts sind 316.147 Menschen im Kreis Mettmann einmal und 319.534 voll geimpft worden. 141.513 "Booster"-Impfungen wurden außerdem inzwischen verabreicht.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen sind im Kreis Mettmann am Samstag kreisweit 2.816 Infizierte erfasst, davon in Erkrath 284, in Haan 163, in Heiligenhaus 195, in Hilden 270, in Langenfeld 249, in Mettmann 242, in Monheim 273, in Ratingen 538, in Velbert 528 und in Wülfrath 74.