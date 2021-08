Haan : 239 Blutspender – trotz Ferienzeit

Blutspenden retten Leben und sind bis heute durch nichts zu ersetzen. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Haan Da der Bedarf an Blutpräparaten weiterhin hoch ist, bietet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) am Montag, 23. August, von 15 bis 19.30 Uhr einen weiteren Termin zur Spende im DRK-Heim, Bahnhofstraße 43 an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken