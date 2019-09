Haan : 220 Oldtimer zu Besuch in Haan

Der Hof von Altmann Autoland war am Sonntag Tummelplatz für Oldtimerfreunde aus der ganzen Region. Die VW-Boxerfreunde aus dem Bergischen Land hatten zu ihrem traditionellen Treffen eingeladen.

So auch der VW Käfer Cabrio 13.03 von Andreas Natek. Erst vor einem Jahr kaufte sich der 55-Jährige das schicke Gefährt von 1977. Nicht sein erster Oldtimer, aber Liebe auf den ersten Blick: „Vor neun Jahren wurde er komplett restauriert, alles wurde repariert und in seinen jetzigen Zustand versetzt“, erzählt der Düsseldorfer. Auch wenn der marineblaue Käfer mit cremefarbener Polsterung allein optisch schon was hermacht, „das Besondere an diesem Auto ist sein Motor“, verrät der Eigentümer stolz. Ein zwei Liter Oettinger Motor steckt in dem kleinen Gefährt, 86 Pferdestecken unter der Haube. Ausgefahren habe er das Auto noch nie, versichert Natek. „Ich weiß gar nicht, wie schnell er tatsächlich fährt.“ Aber ein Oldtimer sei schließlich auch kein Formel-1 Auto. „Die alte Lady will gemütlich gefahren werden“, sagt der 55-Jährige und lächelt.

Nach Haan kommt er seit Jahren gerne: „Wegen der schönen Atmosphäre und der tollen Autos.“ Für den alltäglichen Gebrauch seien die Gefährte aber nicht gedacht: „Man fährt sie zu besonderen Anlässen, zum Beispiel zu Treffen oder Tagestouren. Manchmal nimmt man sie auch mit in den Urlaub“, berichtet Ronald Genßler. Auch er kann ein VW Käfer 13.03 sein eigen nennen. Allerdings kein Cabrio, sondern ein waschechtes Polizeiauto, das in Braunschweig bis 1986 im Dienst stand. Als der Beamtenwagen ein Jahr später ausgemustert wurde, nahm Genßler an der Versteigerung teil. „Man hatte sie für den Verkauf komplett entrüstet und zivilisiert“, erzählt der 55-jährige Düsseldorfer und meint damit, den Abbau von Funkanlage, Blaulicht und Sirene sowie die Umlackierung in ein schnödes weiß. Genßler reparierte die verrostete Karosserie, ließ den Wagen in seiner Originalfarbe lackieren und fuhr bei den Beamten in Braunschweig vor. Dort waren die Polizisten von der Restauration so begeistert, dass sie Genßler noch die übrigen Originalteile, ein altes Blaulicht und Zubehör aushändigten. Das komplett ausgerüstete Gefährt war Teil der diesjährigen Sonderausstellung zum Thema „Beamten-Fahrzeuge“.