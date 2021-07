Aktion Deutschland hilft : 211.200 Euro für Flutopfer: Haaner ersteigert Lindenberg-Bild

Haan/Baden-Baden Rockstar Udo Lindenberg hat ein Bild gemalt. Es wurde im Rahmen der großen ARD-Spendengala zugunsten der Flutopfer versteigert. Die Auktion brach alle Rekorde.

Die Versteigerung brach alle Rekorde: Noch nie zuvor hat United Charity einen höheren Erlös für eine Auktion erzielt! Die sensationelle Spendensumme geht nun zu 100 Prozent an die "Aktion Deutschland Hilft". Udo Lindenberg hatte das außergewöhnliche Kunst-Unikat mit dem Titel "Alle in einem Boot" eigens für die Unterstützung der Flutopfer gestaltet. Über das riesige Gemälde darf sich nun ein Bieter aus Haan in Nordrhein-Westfalen freuen. Mehr wurde nicht verraten. United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke zugunsten von Kindern in Not. Das Internet-Bietverfahren von United Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden mehr als 11 Millionen Euro gesammelt. Die Auktionserlöse werden zu 100 Prozent an gemeinnützige Projekte und Einrichtungen weitergeleitet, vorwiegend an Kinderhilfsprojekte.