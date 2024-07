Blackout in Haan Ursache für Stromausfall noch unklar

Von einem Stromausfall waren Teile von Haan am Montagnachmittag betroffen. Die Feuerwehr wurde gegen 15.15 Uhr alarmiert, zu diesem Zeitpunkt hatten sich viele Betroffene bereits über Facebook ausgetauscht. So fragte ein User, ob noch jemand im Bereich der Kampstraße ohne Strom sei. Gemeldet wurden in dem sozialen Netzwerk Ausfälle unter anderem an der Goerdelerstraße, Friedrich-Ebert-Straße und einigen anderen Orten im Stadtgebiet. Eine Userin meldete, dass die gesamte Innenstadt ohne Strom sei und nannte die Sparkasse und alle Geschäfte: „Nichts geht!“ Auch das Industriegebiet Haan-Ost soll für mehrere Minuten keinen Strom gehabt haben.