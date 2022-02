In Haan : 2,4 Promille: Polizei zieht Betrunkene aus dem Verkehr

Haan Eine unter erheblichem Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin hat die Polizei am späten Donnerstagabend (17. Februar) aus dem Verkehr gezogen. Die 33-jährige verhielt sich außerdem aggressiv.

Die 33-jährige war mit ihrem Auto auf das Gelände einer Tankstelle am Ginsterweg gefahren. Beim Aussteigen stieß sie laut Polizeiangaben zunächst mit ihrer Tür gegen eine der Zapfsäulen, anschließend schwankte sie in den Verkaufsraum, wo sie sich nur mit Mühe auf den Beinen halten konnte und sich an einem Regal festhalten musste. Die Tankstellenmitarbeiterin alarmierte die Polizei, die die Autofahrerin wenig später auf einem Parkplatz an ihrer Wohnanschrift entdeckte. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die Frau auch noch ihre drei minderjährigen Kinder im Auto transportiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,4 Promille.