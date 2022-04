Unterbringung gesichert : 173 Kriegsvertriebene aus der Ukraine leben in Haan

Haan Der Aufruf der Stadt an Privatleute habe ein überwältigendes Echo hervorgerufen, heißt es. Sogar freistehende Häuser seien erfasst worden.

Die Stadt Haan bereitet weitere Unterkunftsmöglichkeiten für Kriegsvertriebene vor. Aktuell seien 173 Menschen aus der Ukraine im Stadtgebiet untergebracht, heißt es in einer Pressemitteilung, darunter 64 Kinder und Jugendliche. Der Aufruf der Stadt an Privatleute habe ein überwältigendes Echo hervorgerufen. Sogar freistehende Häuser seien erfasst worden. „Nur geeignete Wohnungsangebote werden weitergegeben“, heißt es. Anschließend würden Kriegsvertriebene entsprechend der Wünsche der Gastfamilien dorthin vermittelt und der Kontakt durch das Amt für Soziales und Integration aufrechterhalten, um auf Fragen und aufkommende Probleme zeitgerecht reagieren zu können. Darüber hinaus bestehe eine Kooperation mit einem Hotel in Haan, das sogar Koch- und Aufenthaltsmöglichkeiten außerhalb der Zimmer eröffne. Die seit Jahren leerstehende städtische Unterkunft an der Düsseldorfer Straße wird zurzeit hergerichtet. Sie soll Ende Juni für bis zu 40 Menschen zur Verfügung stehen. Zudem bereitet die Stadtverwaltung derzeit auch die Sporthalle an der Adlerstraße für die Unterbringung von Flüchtlingen vor, da sie mit einem starken Anstieg der Zuweisungen in der zweite Aprilhälfte rechnet.