Aus dem Polizeibericht : 17 Jahre altes Auto in Haan gestohlen

Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: dpa/Silas Stein

Haan Der Opel Corsa verschwand in der Nacht zu Mittwoch aus einer Parkbucht an der Nordstraße. Auf Magnettafeln an den Türen trug er eine Pizza-Werbung. Das Auto bekam erst vor zwei Monaten einen neuen TÜV-Stempel.

Ein Opel Corsa C, der in einer Parkbucht am Fahrbahnrand der Nordstraße stand, ist in der Nacht von Mittwoch, 11. August, 22 Uhr, auf Donnerstag, 12. August, 10 Uhr, spurlos verschwunden. Wie der oder die bislang unbekannten Fahrzeugdiebe den silbergrauen Corsa öffnen, starten und wegfahren oder auf andere Art und Weise abtransportieren konnten, ist bisher noch nicht geklärt. Der 17 Jahre alte Opel mit dem amtlichen Kennzeichen ME-MY 8488, trug auf Magnettafeln an den Türen eine Pizza-Werbung. Der Zeitwert des Autos, das erst vor zwei Monaten einen neuen TÜV-Stempel bekam, wird von der Polizei auf 1.000 Euro geschätzt.

Bisher liegen den Haaner Ermittlern noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Corsa vor. Suchmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes waren bisher jedoch nicht erfolgreich. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.