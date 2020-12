Corona-Zahlen : 15 Todesfälle durch Covid 19 kreisweit zu verzeichnen

Hilden/Haan Das Coronavirus fordert immer mehr Opfer: Kreisweit wurden zu Silvester 15 Todesfälle gemeldet, davon fünf aus Hilden. Die Personen seien allerdings nicht alle am Vortag verstorben, hieß es: Es habe auch einige Nachmeldungen gegeben.

Fallzahlen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Dienstag kreisweit 1064 Infizierte, 55 weniger als am Montag. Davon leben in Erkrath 77 (+7; 25 Neuerkrankungen, 18 genesen), in Haan 71 (+19; 20 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Heiligenhaus 76 (-20; 12 Neuerkrankungen, 30 genesen), in Hilden 172 (+26; 27 Neuerkrankungen, 1 genesen), in Langenfeld 87 (-11; 10 Neuerkrankungen, 20 genesen), in Mettmann 115 (-26; 13 Neuerkrankungen, 29 genesen), in Monheim 57 (-14; 2 Neuerkrankungen, 13 genesen), in Ratingen 124 (-2; 29 Neuerkrankungen, 31 genesen), in Velbert 216 (-17; 23 Neuerkrankungen, 38 genesen) und in Wülfrath 69 (-17; 12 genesen).