Beliebter Freiluft-Markt in Haan : 15. Gartenlust verwöhnt mit Farben

Haan Die traditionelle Freiluft-Gartenausstellung am ersten Juni-Sonntag lockte wieder Besucher aus nah und fern auf den Karl-August-Jung-Platz. Dort präsentierten rund 60 Aussteller ihr Angebot und eine Fülle von Ideen.

Ursprünglich hatten sich sechzig Aussteller angemeldet. Gartenfreunde sind eben nicht zimperlich. Nicht umsonst heißt es: Nur die Harten kommen in den Garten. So kann auch ein Regenguss niemanden schrecken. Schirme werden aufgespannt, Schutz unter den dichten Kronen der Bäume gesucht. Und nach dem Schauer geht es einfach weiter. Die Auswahl ist groß. Zahlreiche Züchter haben von beliebten Züchtungen bis hin zu Raritäten alles dabei, was das Blumenherz begehrt. Gelbe, weiße und blaue Iris sind zu haben, daneben auch zweifarbige, wie die gelb-violette Iris germanica „no. 932“. Ein anderer Züchter hat sich den Rosen gewidmet. Die roséfarbene „Augusta Luise“ zieht die Blicke der Rosenfreunde auf sich. Noch ein anderer Züchter hat sich den Fuchsien gewidmet. Nebenan bietet ein Händler Wasserpflanzen für den Gartenteich an.