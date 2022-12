Haan 140 Kita-Kinder sammeln grüne Meilen für Haan

„Auch in diesem Jahr hatten wir mit den Kindern in unserer Kita viel Spaß bei der Umsetzung der Kindermeilen-Kampagne. Der Fokus lag diesmal auf klimafreundlicher Mobilität und es war spannend zu sehen, wie viel Vorwissen und Bewusstsein die Kinder dazu mitbringen. Beeindruckend war, wie hoch der Anteil der Familien war, die ohnehin schon zu Fuß oder mit dem Bus zur Kita kommen. Sicherlich auch ein Ergebnis der erfolgreichen Aktionswoche im letzten Jahr“, berichtet Sandra Haberland über den Kampagnenzeitraum im städtischen Familienzentrum Am Bollenberg, in dem sie arbeitet.