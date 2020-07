Haan : 1300 Tische und 2700 Stühle für den Neubau

Info

Das alte Schulgebäude wurde am 26. Juni um 12 Uhr mit Schulferienbeginn an das Bauunternehmen übergeben, seit dem 29. Juni wird es ausgeräumt. Der Abbruch des PCB-belasteten Hauses beginnt am 20. Juli. Eine große Eröffnungsfeier soll laut Schuldezernentin Annette Herz im nächsten Jahr nachgeholt werden. Dann ist auch das Außengelände fertig.