Aus dem Polizeibericht : 13-jähriger Radfahrer muss nach Unfall ins Krankenhaus

An der unübersichtlichen Kurve der Walder Straße in Höhe Am Ideck in Haan kollidierten der Radfahrer und das Auto. Foto: Kreispolizei Mettmann

HaAn Schwere Verletzungen erlitt ein 13-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der Walder Straße. Wie die Polizei mitteilte, war der Junge entgegen der Einbahnrichtung der Walder Straße in Richtung Am Ideck unterwegs.

