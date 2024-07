Leben in Haan 102-Jährige Keglerin schiebt keine ruhige Kugel

Nach der Flucht aus der jungen DDR war die gelernte Säuglings- und Kinderkrankenschwester erst einmal nach Heinsberg gelangt. „Ich habe an ganz verschiedenen Orten gelebt“, berichtet sie. Im Jahr 1956 habe sie dann gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Bausparkasse in Mettmann übernommen – und dort Mitstreiterin Helge Zorn-Prehn kennengelernt. Man freundete sich an – und suchte eines Tages nach einem Gegenprogramm zum Stammtisch der Männer. So bildete sich schließlich der lockere Kegelclub heraus. Dem gehören derzeit neun Frauen an. „Wir treffen uns einmal im Monat“, erklärt die heute 83-jährige Zorn-Prehn, die selbst im Alter von 17 Jahren mit dem Sport in Berührung kam.