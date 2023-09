„Klima, Arten, Umwelt“ 1000 Ideen für ein buntes Haan

Petra van der Lest, Heike Müller und ihre Mitstreiter sprühen vor Ideen. „Wir haben 1000 Dinge im Kopf. Das hier könnte richtig groß werden, und gemeinsam können wir viel Gutes in Haan und Gruiten bewirken", sagt van der Lest. „Bunt statt grau" lautet das Motto, um den Ort noch lebenswerter und schöner zu machen, „Klima, Arten, Umwelt" heißt ihr dazu gegründeter Arbeitskreis.