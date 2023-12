Firmenjubiläum in Haan 100 Jahre Vorreiter in der Glasbranche

Mit Schneiderädchen zum Glasschneiden begann die Unternehmensgeschichte von Bohle am 10. Dezember 1923. Mitten in der Hyperinflation, in der Deutschland zur damaligen Zeit steckte, wagte Josef Bohle in der kleinen Werkstatt seines Schwagers in Ohligs damals den mutigen Schritt, ein Unternehmen zu gründen. Mit seinen Glasschneiderädchen belieferte er unter anderem Solinger Messerfabrikanten, die die Rädchen in ihren Taschenmessern einsetzen. Diese Glasschneider sind Vorläufer des Silberschnitts, die bald in ganz Europa und dann weltweit als Qualitätswerkzeug erster Güte gelten.