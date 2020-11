Spiritueller Zwischenruf aus Grevenbroich : Gemeinsam für Frieden und Gesundheit

Grevenbroich In der Corona-Zeit mahnt der Volkstrauertag, mit dem der Kriegspfer gedacht werden, auch daran, in der aktuellen Situation die Menschen zu schützen und vor Leid zu bewahren. Das erklärt Pater Bruno Robeck vom Kloster Langwaden.

Bei Sonnenschein oder Regen – das Innehalten am Volkstrauertag auf dem Wevelinghovener Friedhof ist ein fester Bestandteil meines Jahreskalenders. Ich finde es wichtig, zusammenzustehen und sich der Abscheu jeglicher kriegerischer Gewalt gemeinsam zu vergewissern. Nicht der sogenannte Heldentod der gefallenen Soldaten steht im Mittelpunkt, sondern die Trauer um alle Kriegsopfer – gleich auf welcher Seite sie standen. Sie mögen zwar als Feinde einander verhasst gewesen sein, aber jeder ist als Mensch mit einem einmaligen, unwiederbringbaren Leben gestorben. Aus dieser Trauer um jeden Kriegstoten kann das Nein zum Krieg geboren werden. Diese jährliche Einladung zur Trauer und zum Abschwören jeglicher Kriegslogik musste gestern leider coronabedingt entfallen. Jeder kann jedoch persönlich an die Kriegstoten denken. Ich persönlich muss jedes Mal an sie denken, wenn ich auf der A 57 von Neuss nach Köln fahre. Die heutigen Fabrikanlagen von Bayer Dormagen haben ihren geschichtlichen Ursprung in der Herstellung von dem Giftgas, durch das Tausende Soldaten im Ersten Weltkrieg grausam getötet worden sind. Ohne den Beginn der damaligen Giftgasproduktion würde an dieser Stelle wohl heute kein großer Chemiepark stehen. Es ist ein grausames Erinnern, aus dem aber eine neue Kenntnis erwächst: Krieg ist keine Lösung, denn jedes Leben ist zu fördern und zu schützen.