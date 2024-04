Zweites Kinderbuchfest in Grevenbroich Autoren aus ganz Deutschland treffen sich auf der Stadtparkinsel

In wenigen Tagen startet das zweite Kinderbuchfest in Grevenbroich: Am Sonntag, 21. April, werden wieder Autoren und Vertreter mehrerer Verlage ihren Weg zur Stadtparkinsel finden. Das Veranstaltungs-Team um die beiden Kinderbuchautorinnen Nadine Marchi und Alina Gries wollen an den Erfolg des vergangenen Jahres anknüpfen. Mit im Boot sind die Teams der Stadtbücherei und des Vereins Alte Feuerwache.