Am 21. April in Grevenbroich Zweites Kinderbuchfest mit Musik, Autorenlesungen und einer Food-Meile

Alina Gries und Nadine Marchi haben das zweite Grevenbroicher Kinderbuchfest organisiert. Am Mittwoch stellten die beiden Autorinnen vor, was es am 21. April auf der Stadtparkinsel alles zu erleben gibt.

22.02.2024 , 04:50 Uhr

Bei der Organisation des Kinderbuchfestes ziehen Autorinnen gemeinsam mit den Teams der Stadtbücherei und der Feuerwache an einem Strang. Foto: Dieter Staniek/Stan

Von Rudolf Barnholt