Strohmietenbrand in Grevenbroich : Erneut verbrennt eine Strohmiete lichterloh

Grevenbroich Erst am Donnerstag hatte ebenfalls in Neukirchen bereits eine Strohmiete in voller Ausdehnung, da mit etwa 250 Strohballen, gebrannt.

Neukirchen Etwa 260 Strohballen sind am Samstagmorgen gegen 1.20 Uhr in einer Strohmiete an der L142 bei Bilderstöcken in Grevenbroich-Neukirchen in Brand geraten. Wie die Polizei meldet, musste die Feuerwehr die Strohballen kontrolliert abbrennen lassen. Zur Ursache des Feuers ist laut Polizei noch nichts bekannt, die Ermittlungen sind aufgenommen worden. Wer Hinweise auf mögliche Tatverdächtige geben kann wird gebeten, sich mit der Kripo Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen. Das war innerhalb kürzester Zeit bereits der zweite Strohmietenbrand auf Grevenbroicher Stadtgebiet. Erst am Donnerstag hatte ebenfalls in Neukirchen bereits eine Strohmiete in voller Ausdehnung, da mit etwa 250 Strohballen, gebrannt. Die Polizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.