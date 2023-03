Katholische Frauengemeinschaft Rhein-Kreis Neuss Zwei Grevenbroicherinnen werden zu „Frauen des Jahres“ gekürt

Gabi Böhnke trug die Verdienste von Marianne Granderath vor. Sie trat 1974 zuerst dem Mütterverein bei und anschließend der kfd St. Stephanus Elsen. „Sie war 30 Jahre lang stellvertretende Küsterin in fünf Pfarreien im Pfarrverband Grevenbroich. Seit fünf Jahren ist sie amtliche Küsterin in Elsen. Dass Marianne Granderath ein enormes Durchhaltevermögen hat, ging deutlich aus der Laudatio hervor: Sie ist seit 39 Jahren Kommunionkatechetin, seit 25 Jahren Firmkatechetin. Seit 69 Jahren gehört die 80-Jährige dem Pfarr-Cäcilien-Chor Elsen an, davon 36 Jahre als Chronistin. Seit 25 Jahren leitet Marianne Granderath die Seniorengemeinschaft Elsen. Seit 1966 tritt sie beim kfd-Karneval in Elsen als „Flohs Marianne „auf.