Frimmersdorf/Neurath : Zwei BMW X5 in Grevenbroich gestohlen

Frimmersdorf/Neurath Zwei Autos desselben Typs – BMW X5 – wurden am Wochenende im Grevenbroicher Süden gestohlen. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hilfe.

Zwischen Sonntag, 4. Oktober, 19 Uhr, und Montag, 1.50 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen weißen BMW X5, der 2019 erstmals zugelassen wurde. Das Auto parkte in der Einfahrt eines Hauses an der Straße „Am Glockenstrauch“ in Frimmersdorf und trug das amtliche Kennzeichen NE-WJ 8083.

In Neurath entwendeten Autodiebe an der Glück-auf-Straße einen BMW X5 mit den Kennzeichen NE-SP 123, der in diesem Jahr zugelassen wurde. Der schwarze Wagen wurde ebenfalls zwischen Sonntag und Montag, jedoch in der Zeit von 20.30 bis 7.30 Uhr, gestohlen. Die Kriminalpolizei prüft, ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen besteht.