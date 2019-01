Verkehrsunfälle in Grevenbroich: Zwei Auto-Kollisionen mit insgesamt fünf Verletzten

Grevenbroich Fünf Menschen wurden bei zwei schweren Verkehrsunfällen am Samstag, 12. Januar, im Stadtgebiet verletzt. Kurz vor 15 Uhr war eine 21 Jahre alte Jüchenerin mit einem Mercedes auf dem Hemmerdener Weg (L142) in Richtung Wevelinghoven unterwegs.

Nach Erkenntnissen der Polizei geriet sie nach einer leichten Kurve mit dem Pkw auf den rechten Grünstreifen. Der Wagen touchierte einen Baum und wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert. Dort stieß der Mercedes frontal mit einem entgegenkommenden Ford zusammen. Der 72 Jahre alte Grevenbroicher am Steuer des Ford wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die 21-Jährige und ihr 20 Jahre alter Beifahrer aus Mönchengladbach wurden bei dem Unfall leicht verletzt, sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Hemmerdener Weg wurde für die Zeit der Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Bereits am Mittwochnachmittag, 9. Januar, hatte sich auf dem Hemmerdener Weg ein Unfall ereignet. Laut Polizei war eine Grevenbroicherin von der Fahrbahn abgekommen, der Wagen prallte gegen einen Baum. Zwei Unfälle verursachte ein Autofahrer nach Auskunft der Polizei am späten Samstagabend. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei war ein 50-Jähriger mit einem Mercedes gegen 23.35 Uhr auf der Provinzstraße in Gustorf unterwegs. Das Auto geriet in den Gegenverkehr – nahezu ungebremst stieß der Mercedes mit einem VW-Golf zusammen, der wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen geparkten Mercedes geschleudert. Der schwerverletzte Mercedes-Fahrer wurde in ein Krankenhaus gefahren. Der Golf-Fahrer (33) aus Grevenbroich blieb laut Polizei unverletzt. Die 22 Jahre alte Beifahrerin im VW wurde leicht verletzt.