Einstimmiger Beschluss für den Beitritt Grevenbroich wird Mitglied im Zweckverband Landfolge Garzweiler

Hinter den Kulissen war in den vergangenen Monaten etwa über die Nähe der Stadt zu RWE diskutiert worden – schließlich unterhält der Energiekonzern in Neurath und Frimmersdorf wichtige Teile seiner Infrastruktur, das Unternehmen galt lange Zeit als wichtigster Arbeitgeber der Stadt, und ist es vielleicht auch heute noch. Tatsächlich dürfte sich mit dem Beitritt Grevenbroichs der Charakter des Zweckverbands ändern. Lag der Schwerpunkt der Verbandsarbeit in den vergangenen fünf Jahren vor allem auf landschaftlichen Aspekten im direkten Tagebau-Umfeld, könnten Grevenbroicher Aspekte bald mit in den Fokus rücken – darunter die Folgen des Strukturwandels, das wichtige Thema Arbeitsplätze, die Kraftwerke und die „Bergbau-Kultur“.