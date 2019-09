Einzelhandel in Grevenbroich : Stadt legt die Sortimente für Einzelhandelsgebiet „Zur Wassermühle“ fest

Gindorf Die Stadt will beim Einzelhandelsgebiet „Zur Wassermühle“ neben der Bahnstrecke in Gindorf auf die Ansiedlung von Branchen Einfluss nehmen und nicht möglicherweise vor vollendete Tatsachen gestellt werden.

Anlass zum Handeln waren Bauvoranfragen zur Erweiterung des Netto-Marktes um rund 200 Quadratmeter– die Anfrage muste laut Stadtverwaltung positiv beschieden werden – und des Kik-Marktes. Letztere Anfrage wurde mittlerweile zurückgezogen. Die Sorge im Grevenbroicher Rathaus: Eine zusätzliche Erweiterung der Verkaufsflächen mit zentren- oder nahversorgungsrelevanten Sortimenten am Standort könnte sich nachteilig auf andere Versorgungsbereiche, etwa in der Innenstadt, auswirken.

Also sollen Vorgaben gemacht werden, was an der Wassermühle zulässig ist und was nicht. Die Idee, dort ein Sondergebiet auszuweisen, wurde fallen gelassen, „es reicht aus, die Nutzung zu regeln“, sagt Renner. Dafür hat die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) ein Gutachten erstellt. Ein Ergebnis: Die Märkte von Aldi und Netto haben für Gustorf eine Funktion bei der Nahversorgung, da in den Orten andere größere Geschäfte fehlen. Deshalb sollen in diesem Bereich Lebensmitteleinzelhandel oder Supermärkte weiter zulässig sein – einschließlich des Bäckers und der angebotenen Aktionsware.