Braunkohleverstromung in Grevenbroich : Zur Geschichte der Braunkohleverstromung

Grevenbroich Im 19. Jahrhundert wurde die erste Braunkohle bei Neurath gefördert. Weitere Gruben folgten. Im 20. Jahrhundert entstanden im heutigen Grevenbroich zwei große Kraftwerke, in Frimmersorf und Neurath.

Die erste Grube in Neurath Im Jahr 1858 wurde in Neurath Braunkohle entdeckt, beim Bau eines Brunnens auf dem Grundstück eines Tagelöhners. Ende 1861 wurde die erste Braunkohle im Untertagebetrieb gefördert – mit viel Muskelkraft, auch Frauen und Kinder arbeiteten in den 1860ern mit. 1869 schloss die Grube, der Absatz war gesunken. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde der Abbau in Neurath wieder aufgenommen, wurden auch Brikettfabriken errichtet.