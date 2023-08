Ziel war der Windpark Vanikum Schwertransport mit Windrad-Flügeln rollt durch Grevenbroich

Am Mittwochmorgen ist ein Konvoi aus drei Schwertransportern durch das Stadtgebiet gerollt: Geladen hatten die ultra-langen Lkw je ein Rotorblatt für ein neues Windrad, das im Windpark Vanikum aufgebaut werden soll. Losgefahren waren die Transporter am Dienstagabend auf einem Rasthof an der A 1, nördlich von Osnabrück. Es war der letzte Streckenabschnitt auf der Reise der Rotorblätter, die am Montag in Cuxhaven begonnen hatte. Die kritischste Stelle auf der „letzten Meile“ nach Rommerskirchen war der Kreisverkehr nahe der Ortseinfahrt von Neuenhausen.