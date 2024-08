„Zum Türling“ in Grevenbroich Renault Kangoo brennt komplett aus – Polizei sucht Zeugen

In der Nacht zu Dienstag gegen 2.15 Uhr ist auf dem Parkplatz nahe der Sportanlage „Zum Türling“ in Grevenbroich ein geparkter Renault Kangoo in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte an, um das Feuer zu löschen. Wie die Polizei mitteilte, konnte aber nicht mehr verhindert werden, dass das Fahrzeug vollständig ausbrennt. Von dem Auto ist nur noch die verkohlte Karosserie übrig.