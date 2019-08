Alkoholprävention in Grevenbroich : „Geht fit“-Kampagne wird fortgesetzt

Alkoholprävention in Grevenbroich

Die Beteiligten der Stadtverwaltung, Jugendschützer und Sozialarbeiter stellten am Donnerstag die Kampagne „Geht fit“ vor. Foto: Anne Harnischmacher

Grevenbroich Zu den Schützenfesten gestalten Jugendliche Plakate gegen Alkoholmissbrauch mit.

Die Abbildung eines WhatsApp-Chats zeigt eine Gruppenunterhaltung, wie sie Jugendliche täglich führen: Freunde schreiben über eine anstehende Feier und das dazugehörige Vorglühen mit Alkohol. Doch am Ende des Chats, das nach der Fete datiert ist, schickt einer der Jugendlichen eine Todesanzeige in die Gruppe. Einer der Freunde hat die durchfeierte Nacht wohl nicht überlebt. Mit dieser Plakatgestaltung setzt die Stadt ihre „Geht fit“-Kampagne zur Alkoholprävention in der Schützenfest-Saison fort.