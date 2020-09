„Ziviler Ungehorsam“ in Grevenbroich : Blockaden im Kohlerevier geplant

Grevenbroich Klima-Aktivisten wollen Bagger, Kraftwerke und Transportwege stören. Das Corona-Virus hat auch Einfluss auf den Protest: „Ende Gelände“ hat die Zahl der Teilnehmer auf 3200 begrenzt.

Während „Fridays for Future“ am Freitag zum globalen Klimastreik an über 400 Orten in Deutschland aufruft, will das heimische Bündnis „Alle Dörfer bleiben“ den Fokus auf eine große Protestveranstaltung am Samstag richten. Gemeinsam mit der örtlichen „Fridays for Future“-Gruppe gibt es am Samstag ab 12 Uhr einen Marsch vom Marktplatz in Hochneukirch entlang des Tagebaus Garzweiler II zu den bedrohten Dörfern in Erkelenz.