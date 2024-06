“Young Business Day“ in Grevenbroich Wirtschaftsvereinigung bringt junge Talente zusammen

Die Wirtschaftsvereinigung für Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen veranstaltet am Montag, 17. Juni, ihren ersten „Young Business Day“ in der Sparkasse an der Karl-Oberbach-Straße. Diese Veranstaltung richtet sich an junge Führungskräfte und Talente, aber auch an Jungunternehmer und Start-Ups in der Region.