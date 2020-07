Workshop in Grevenbroich : Song-Fabrik zwischen Grevenbroich und Cancun

Grevenbroich Neun Tage, fünf Teilnehmer – und eine intensive Erfahrung: Das war der Workshop „Record your Song“ im Café Kultus. Am Ende gab es fertige Musikproduktionen und zufriedene Teilnehmer.

Johannes Baum ist eines ganz klar geworden: „Jetzt, nachdem meine ersten beiden Songs fertig produziert sind, will ich auf jeden Fall dranbleiben.“ Gemeinsam mit vier weiteren Teilnehmern hat Johannes an „Record your Song“ teilgenommen, einem Workshop im Café Kultus, bei dem es genau darum ging: Textzeilen zum Klingen zu bringen, ein Lied aus dem Kopf heraus zu holen und möglichst genau so in eine Datei zu bringen – mit Schlagzeug, mit Gitarren und Keyboards. Am Ende sollte ein Ausruf stehen: „Wow, mein erster Song ist fertig!“