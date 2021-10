Workshop in Grevenbroich : Mit der VHS interkulturelle Kompetenz stärken

Grevenbroich Zwei Referenten führen durch eintägigen Workshop am 6. November. Eine Rolle spielt auch die manchmal schwierige Rolle von Frauen im Kontakt mit Männern aus patriarchal-geprägten Kulturen. Wo man sich anmelden kann.

Der Kontakt mit Menschen aus anderen Kulturen wird in vielen Berufen immer alltäglicher. Online-Meetings etwa eröffnen neue Möglichkeiten, zur gleichen Zeit mit Menschen in anderen Teilen der Welt zu kommunizieren. Dabei entstehen aber auch Konflikte – durch Missverständnisse und unterschiedliche Erwartungen. Viele Erwartungen und Verhaltensweisen sind durch politische und gesellschaftliche Bedingungen in den Herkunftsgesellschaften beeinflusst. Aber wie kann man der Fehlkommunikation vorbeugen? Mit diesem Thema beschäftigt sich am Samstag, 6. November, die Volkshochschule Grevenbroich.