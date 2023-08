Dreckweg-Aktion fand rund 30 Unterstützer Wohnunglose befreien den Grevenbroicher Stadtpark von Müll

„Grevenbroich packt an – Warm durch die Nacht“ wurde 2015 gegründet. Der Verein, der mittlerweile mehr als 100 Mitglieder zählt, kümmert sich um Wohnungslose und bietet ihnen seine Hilfe an. So werden etwa regelmäßig gut erhaltene Kleidung, haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel kostenlos im Vereinsheim an der Bergheimer Straße 49 verteilt. Aber es passiert noch mehr: „Wir konnten in der Vergangenheit bereits vielen Menschen einen Job oder eine Wohnung vermitteln“, sagt Jana Marx. Das sei auch ein Erfolg der Netzwerkarbeit, die der Verein intensiv in Grevenbroich betreibt.