Wohnraum in Grevenbroich Ratsbündnis will ein Leerstands-Kataster

Die rot-grün-magentafarbene Ratskooperation in Grevenbroich will erreichen, dass leer stehender Wohnraum möglichst schnell in den Wohnungsmarkt zurückgeführt wird. In einem gemeinschaftlich gestellten Antrag für die nächste Sitzung des Stadtrats fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und Mein Grevenbroich die Einführung eines digitalen Leerstands-Katasters für Grevenbroich. Das soll helfen, nicht genutzten oder anderweitig genutzten Wohnraum im Stadtgebiet zu identifizieren. Eigentümer sollen bei der Instandsetzung beraten werden, um eine „qualifizierte Neuvermietung“ zu erreichen. Darüber hinaus macht sich das Bündnis für eine kommunale Immobilienplattform stark. Bis zum dritten Quartal des Jahres soll die Stadtverwaltung Konzepte dafür erarbeiten und den Ratsleuten vorlegen.