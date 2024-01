Was sich 2024 ändert Wo Grevenbroicher bei Gebühren mehr zahlen müssen

Abfall Wer seinen Restmüll in eine Mülltonne wirft, muss 2024 mehr zahlen: Für die 240-Liter-Tonne steigt die Gesamt-Abfallgebühr von 460,12 auf 497,14 Euro (plus acht Prozent). Für die 120-Liter-Tonne werden 253,15 Euro (plus 6,7 Prozent) fällig, fürs 80-Liter-Gefäß 169,65 Euro (plus 4,7 Prozent). Die Gesamtkosten setzen sich aus einem gefäß- und einem leerungsbezogenen Gebührenanteil zusammen. Weniger bezahlt werden muss bei der Nutzung von Müllbehältern mit 770 und 1000 Litern Volumen (minus 9,9 beziehungsweise 6,6 Prozent). Beim großen 5000-Liter-Container wird es dagegen um sechs Prozent teurer. Mit dem neuen Jahr leert die Firma Schönmackers statt EGN die Tonnen. Mit dem neuen Entsorgungsvertrag ist ein geändertes Preisgefüge verbunden. Als weitere Gründe für die Gebührenänderungen nennt die Stadt unter anderem gestiegene Deponieentgelte des Rhein-Kreises Neuss sowie gesunkene Altpapiervergütungen.