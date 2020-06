Schulen in Grevenbroich : Wlan für alle Schulen bis 2021

Grevenbroich Die Stadt informierte den Schulausschuss über den Stand der digitalen Entwicklung. Möglichst viele Schüler sollen ein Tablett bekommen. Die Vernetzung über drahtlose Netze ist bis Ende 2021 geplant.

Die Leitungen sind das eine, die Geräteausstattung die andere Voraussetzung fürs digitale Lernen. Für die zweite Antragsphase wird nun die Frage der Präsentationstechnik in den Unterrichtsräumen geklärt. Für den Förderantrag muss für jede Schule ein technisch-pädagogisches Einsatzkonzept erstellt werden. Alle zehn Grundschulen haben sich laut Verwaltung für Passivbildschirme ausgesprochen. An der Erich-Kästner-Grundschule in Elsen und an der Grundschule St. Josef in der Südstadt wird diese Lösung bereits mit Geld aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ realisiert.