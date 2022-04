Wirtschaftsvereinigung Grevenbroich, Jüchen, Rommerskirchen : Unternehmer-Netzwerk feilt an seinem neuen Konzept

Grevenbroich Die Wirtschaftsvereinigung hat sich viel vorgenommen. Sie arbeitet an einem neuen Konzept und einem moderneren Auftritt. Auch für junge Unternehmer soll künftig mehr getan werden.

Um die Wirtschaftsvereinigung ist es in den vergangenen Jahren ruhig geworden: Doch nun wollen die Unternehmer aus Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen wieder durchstarten. Unter einer neuen Marke will das Netzwerk aus mehr als 100 Selbstständigen und leitenden Firmenvertretern neue Veranstaltungsformate anbieten – und sich für das Gelingen des Strukturwandels einsetzen.

Schon im November hatte sich die Wirtschaftsvereinigung neu formiert und ihre Ziele abgesteckt. Dass es danach keine Aktivitäten mehr gab, lag an dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden Wolfram Kuhnen, der eine große Lücke riss. „Nun wollen wir aber die neuen Wege gehen, die wir uns vorgenommen haben“, sagt der Unternehmer Alexander Walter, der jetzt an der Spitze der Gemeinschaft steht. Das Ziel: Die Wirtschaftsvereinigung soll greifbarer, persönlicher und auch digitaler gestaltet werden.

„Wir werden proaktiv auf die Unternehmen in der Region zugehen, um Gespräche zu führen, um Interaktion zu bekommen“, schildert Walter. Dabei sollen nicht nur „eingeschlafene“ Kontakte wieder aufblühen, sondern auch Pläne für ein Gelingen des Strukturwandels geschmiedet werden. „In unserem Gebiet gibt es jede Menge Potenzial. Daraus können Impulse und Konzepte hervorgehen“, so Walter.

Fest im Blick hat die Wirtschaftsvereinigung auch die in Grevenbroich, Jüchen und Rommerskirchen beheimateten jungen Unternehmer. „Wir wollen sie für eine Mitgliedschaft in unserem Netzwerk gewinnen, und auch für die Vorstandsarbeit“, sagt Alexander Walter. Andererseits soll den „Young Professionals“ Unterstützung geboten werden, um den Einstieg in die Wirtschaft meistern zu können.

„Wir planen neue Veranstaltungsformate für Unternehmer, mit denen wir uns in der Region schon bald zurückmelden werden“, kündigt der Vorsitzende an. Das Konzept, an dem noch gefeilt wird, soll voraussichtlich im Mai vorgestellt werden. Übrigens gemeinsam mit einem neuen Internet-Auftritt, für den ein Designer beauftragt wurde. Die Vereinigung will sich künftig mit frischen Farben und einem modernen Logo präsentieren.