Wirtschaft in Grevenbroich : Sparkasse renoviert Kundenräume

Wirtschaft in Grevenbroich

Grevenbroich Es wurde eine Viertel Million Euro in die Modernisierung investiert. Der Umbau erfolgte im laufenden Betrieb. Moderne Licht- und Klimatechnik halbiert die Energiekosten.

Im nagelneuen Beratungszimmer wird Landrat Hans-Jürgen Petrauschke, CDU, übermütig: „Verraten Sie mir doch mal die Zinsentwicklung der kommenden fünf Jahre !“ Natürlich weiß Petrauschke, dass Sparkassenvorstand Carsten Proebster an dieser Stelle passen muss. Zur von Grund auf renovierten Sparkassen-Filiale in Grevenbroich aber hat Proebster alle Fakten parat: Der zweitgrößte Standort der Sparkasse Neuss wurde im zurückliegenden Halbjahr von Grund auf renoviert. Eine Viertelmillion Euro hat das Geldinstitut investiert. Am Montag begutachteten die Verantwortlichen das Ergebnis.